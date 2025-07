El rejunte del peronismo, las diputas abiertas y el temor al empuje libertario

Las diferencias en el peronismo se mantienen intactas, pero buscarán confluir en un mismo armado ante la confirmación del acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. Las discusiones que deberán zanjar de cara al miércoles y las que se abrirán después.



El Congreso del Partido Justicialista (PJ) bonaerense dejó en claro que Máximo Kirchner tendrá injerencia plena la confección de un frente electoral con al menos dos de los integrantes también designados. Federico Otermín y Mariel Fernández, por el cristinismo y Gabriel Katopodis junto a Verónica Magario, por el kicillofismo.



Ahora el justicialismo junto al Frente Renovador serán los que encabecen el operativo para consensuar una alianza y las discusiones pintan más que complicadas. La disputa por los apoderados todavía no concluyó ya que desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) insisten en tener representantes legales.



Hasta el momento la comisión negociadora con referentes de cada sector no se reunió ni tampoco tiene fecha para otro encuentro. Asimismo, la otra pelea será ponerse de acuerdo para el nombre del nuevo frente. Si bien parece un detalle menor, se marcaron diferencias.



Desde el massismo se impulsó que la coalición debe contener la palabra “Peronismo”, pero hay sectores del kicillofismo que se niegan a aceptarlo. "Ir con el nombre Peronismo es ir a perder”, dijo una voz del MDF y alimentó la idea de que “quieren jugar a perder para después culpar a Axel”.



Luego la instancia del PJ en Merlo desde el kirchnerismo y el kicillofismo coincidieron en mostrarse preocupados por el acuerdo entre LLA y el PRO. Del mismo modo, pusieron el ojo en lo que pueda llegar a hacer el radicalismo. Hubo quienes arriesgaron a plantear que un sector importante podría irse con los libertarios y un grupo más pequeño quedar por afuera.



Kicillof manifestó que “se acordó consolidar un gran frente que, en las próximas elecciones legislativas, funcione como escudo y ponga un freno a la motosierra que hoy arrasa derechos y sueños en nuestra provincia y en toda la Argentina”. No obstante, remarcó que las diferencias persisten: “Sabemos que dentro del peronismo existen miradas distintas sobre la experiencia fallida del Gobierno Nacional del FdT y sobre el camino a seguir para reparar aquella decepción. Esos debates continuarán: son inevitables y necesarios”.



“Sin embargo, hoy existe una urgencia que supera cualquier diferencia o disputa: en cada caminata, en cada recorrido, en cada plenario, militantes, trabajadores y vecinos nos piden lo mismo a los dirigentes: vayan juntos”, añadió.



En declaraciones a La Tecla, la senadora provincial Teresa García, dijo que “se ha planteado la unidad, que es lo que venimos diciendo, aun a pesar de las dificultades que todo el mundo conoce”. En tanto, indicó que la unidad se dará, “obviamente, en un contexto distinto, porque de lo que también se habló hoy es de la situación de Cristina”.



“Se habló de lo que significa para todo el peronismo que no pueda ser candidata por la tercera sección electoral, y además denunciamos públicamente esta persecución que está sufriendo el peronismo”, remarcó en alusión al Congreso del PJ bonaerense.