7 de julio de 2025 NUEVA NORMATIVA

La motosierra llega a la energía: disuelven el ENRE y el ENARGAS y crean un único ente regulador

El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo. La decisión afecta directamente a los trabajadores y estructuras de los organismos actuales.

