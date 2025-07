Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2025 PERIODO DELICADO

Tras una nueva caída en las ventas, desde CAME advierten por la fragilidad del mercado

A pesar de la mejora en el balance anual, el consumo volvió a mostrar señales de enfriamiento, con una baja del 6,7% frente al mes anterior, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

