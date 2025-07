Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de julio de 2025 CASO ESPERT

Mayra Mendoza: “Estamos viviendo una dictadura en democracia”

La intendenta de Quilmes habló luego del allanamiento en el municipio y de la detención de la concejal Eva Mieri. Remarcó que los ataques a ella y otros miembros del peronismo no son investigados con tanto celo por parte de la Justicia

