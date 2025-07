Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2025 EN TERAPIA INTENSIVA

Mar del Plata: el sistema sanitario en la cuerda floja

Con el invierno en curso, la crisis sanitaria en General Pueyrredon comienza a sacudir la campaña: críticas cruzadas entre Municipio y Provincia. Las promesas sin cumplir.

Compartir