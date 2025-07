Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2025 COMBO LETAL

La baja del consumo y la apertura de importaciones disparó las alertas en la planta de un gigante alimenticio

La planta de Mondelez en Pacheco, Tigre, está en estado de alerta ante posibles movimientos de ajustes de la empresa. La compañía advirtió al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sobre una “situación crítica”.

