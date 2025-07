Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de julio de 2025 “DISPARATE JURIDICO”

“La entrega avanza”: Kicillof acusó a Milei de posicionarse “del lado de los poderes extranjeros”

Axel Kicillof le respondió a Javier Milei y aseguró que el fallo de la Justicia de Estados Unidos que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios de la medida es "un disparate jurídico". Además, afirmó que el Presidente se coloca "del lado de los poderes extranjeros".

