Javier Milei llevó a su perro a un streaming para recaudar fondos para dos refugios de animales

El presidente presentó a una de sus cuatro mascotas, en el marco de un programa que estaba juntando dinero con fines solidarios. Sin previo aviso, el mandatario sorprendió a los conductores de Neura y a todos los internautas.

