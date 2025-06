Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2025 DISPUTAS

Sigue la disputa por el armado de listas: ¿colectoras sí o no?

Sin PASO, a los partidos le va a costar definir quiénes encabezarán las listas. En el oficialismo algunos hablan de la posibilidad de solucionar la interna de los distritos con colectoras, pero el marco legal les pone un freno.

