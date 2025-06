Bronca de intendentes peronistas y crece la incertidumbre sobre el Congreso del PJ

El clima político en la provincia de Buenos Aires se caldea cada vez más y la aprobación de la reelección indefinida de legisladores en el Senado hizo estallar de bronca a los intendentes del peronismo. Mientras tanto, genera dudas que el Partido Justicialista (PJ) bonaerense ya trabaje con el Frente Renovador (FR) en el armado de un frente sin que se haya llamado a un Congreso para definir la política de alianzas. Desconfianzas, reproches y rencores se apoderan en el ambiente de Unión por la Patria.



La Cámara alta bonaerense anoche aprobó el proyecto de ley para que senadores, diputados, concejales y consejeros escolares puedan ser reelectos sin restricciones. Si bien falta el tratamiento en Diputados para que se sancione la iniciativa, los jefes comunales identificados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) no ocultaron su enojo al respecto.



Desde las primeras horas del miércoles el gobernador Axel Kicillof recibió reclamos por parte de los alcaldes que consideraron que no fueron tenidos en cuenta en la discusión legislativa. En plena jornada con actividades de gestión en dos municipios, desde la Quinta Sección hubo voces que hicieron saber su malestar en un grupo de WhatsApp, entre ellos Héctor Olivera (Tordillo) y Juan Manual Álvarez (General Paz).



En la Gobernación aseguraron que los alcaldes tienen en claro quiénes los perjudicaron y así se deslindaron de responsabilidades para que el foco quede puesto en La Cámpora. De todos modos, los tres senadores que integran del MDF votaron a favor de la propuesta del cristinismo que no contuvo a los caciques comunales.



Hay versiones sobre una supuesta reunión de algunos intendentes con Kicillof en la mañana de este miércoles en la que le hicieron llegar su enojo por lo acontecido en la Legislatura. De hecho, el mandatario llegó una hora y media más tarde a San Miguel del Monte y se estima que fue por el encuentro que mantuvo. Sin embargo, cerca del Gobernador niegan rotundamente que haya existido esa reunión.



La bronca del kicillofismo también surge desde abajo y en los territorios ya avisan que no quieren saber nada con compartir listas con camporistas. Los plenarios dispuestos por el MDF en la Cuarta, Quinta y Sexta sección que se vendrán serán una muestra de ese sentir. Hay quienes arriesgan que saldrán mandatos para impulsar listas colectoras al menos en los municipios en los que no gobiernan.



Todavía se esperan novedades sobre la confirmación de la primera cumbre entre representantes de los distintos sectores para armar listas conjuntas y emergen dudas sobre el accionar del PJ bonaerense, conducido por Máximo Kirchner. El partido ya realiza gestiones con el FR para el armado de un frente electoral por lo que los apoderados de cada uno avanzan en la estructuración del mismo.



En el kicillofismo avisan que es necesario que se convoque a un Congreso del PJ bonaerense para que de allí salga la orientación del armado de alianzas. Hasta el momento no hubo ningún llamado y crece la incertidumbre porque el justicialismo ya tuvo reuniones con el massismo y continuarán con las tratativas. El último que se llevó a cabo antes de las elecciones fue en mayo de 2023 en González Catán (La Matanza), antes de las ejecutivas en las que allí se facultó al partido a armar lo que después se llamó Unión por la Patria.



El Congreso está presidido por Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza que forma parte del MDF, pero con una particular relación con Cristina Fernández de Kirchner y un tirante vínculo con el camporismo. La organización emblema del kirchnerismo tiene intenciones de crecer en el distrito más grande la provincia de Buenos Aires y posee como principal dirigente territorial al diputado provincial Facundo Tignanelli.



Fuentes mantanceras señalaron a La Tecla que por ahora no hay novedades ni certezas sobre una convocatoria para realizar una sesión del órgano máximo de decisión partidaria. A su vez, varias fuentes partidarias consultadas tampoco dieron precisiones por lo que aumenta la incógnita al respecto.



La carta orgánica del PJ en su artículo 42 indica que “el Congreso Provincial es la máxima autoridad partidaria en el orden provincial y representa la soberanía de los afiliados”. En el artículo 44 se indica que debe reunirse “por lo menos una vez al año” y en el 45, entre otras acciones, indica le corresponde “facultad al Consejo Provincial a llevar a cabo y concretar iniciativas en materia de política electoral o alianzas”.



Asimismo, en el artículo 46 se detalla que “el Congreso se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad con lo prescripto por la presente Carta Orgánica. En el caso de que el Consejo Provincial no efectuase la convocatoria pertinente pese a encontrarse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 37º inc. n) de la presente Carta Orgánica, el Congreso podrá autoconvocarse a pedido de un tercio de la totalidad de sus miembros, transcurridos treinta (30) días de la fecha en que la convocatoria debió realizarse”.



Se debe tener en cuenta que la convocatoria se debe realizar con “por lo menos siete días de anticipación mediante publicación en un diario de circulación en toda la Provincia de Buenos Aires y remisión de telegramas o notificación por medios electrónicos a cada uno de los congresales titulares”. Con el cierre de plazos para presentar alianzas previsto para el 9 de julio, se estima que todavía existiría tiempo para hacer un llamado al Congreso. No obstante, tampoco se descarta que no se realice y se abran otras puertas de una historia con final incierto.