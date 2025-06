Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2025 POSTURAS

El gobierno eliminará el Día del Empleado Público y la Provincia quiere sostenerlo

A través del vocero presidencial Manuel Adorni, nación aspira a eliminar el feriado para los trabajadores estatales. El gobierno bonaerense quiere sostener el beneficio “sin tocar nada”

