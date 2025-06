El peronismo juega a las escondidas y la cumbre por el armado de listas se hace desear

A poco más de semanas del vencimiento del plazo para la presentación de alianzas elno logra avanzar con las negociaciones entre sus diferentes sectores. La reunión de la comisión para llegar a un acuerdo se hace esperar y cada espacio interno hace su juego con la intención de llegar bien plantados a la hora de la verdad.Tanto el armado de las listas con sus respectivos candidatos como la estructuración de la alianza que se conforme son aspectos vitales que deberán resolver tanto. La importancia de que cada sector cuente con apoderados como así también con miembros de la Junta Electoral partidaria será fundamental para contener – o no- a las patas más importantes que hoy buscan confluir en unidad.El fin de semana el tándemelaboraron una jugada en la que buscaron adelantarse a. El camporismo y el massismo dieron a conocer el sábado que comenzaron a diseñar los contornos de la alianza electoral y ya pensaban en “Peronismo” como el nombre tentativo.Los apoderados del Partido Justicialista,, intercambiaron pareceres junto a los del Frente Renovador,. Los movimientos fueron seguidos por los diputados provincialesTambién dejaron trascender que pensaban en definir una solapara validar candidaturas tanto para las elecciones provinciales como nacionales. Incluso adelantaron que durante la semana convocaría a una reunión en la sede del PJ nacional en CABA a varios sectores, incluido el del Gobernador.El domingo por la nochey les bajó línea con el objetivo de buscar canales de confluencia con todos los sectores. Además de reiterar que si no hay acuerdo entre las partes irán en soledad, expresó que esperaba que Kicillof “definiera los candidatos a primer diputado nacional y los cabeza de las secciones más importantes para ordenar la discusión”.El lunes el Gobernador reunió a susque forman parte del MDF para repasar la situación política. Luego de una extensa presentación del mandatario provincial sobre el panorama coyuntural, se escucharon voces de los alcaldes. Allí uno, según pudo saber, sostuvo que. La muestra de apoyo también fue acompañada por el resto de los jefes comunales presentes en la que espera que se tenga en cuenta la representatividad en el territorio y la calidad de la gestión municipal.Del encuentro no trascendió mucho más que la propuesta de quesean los elegidos para conformar la mesa de diálogo con los otros sectores. Asimismo, también se baraja la posibilidad de que sean parte de los citados tanto“Son temas muy sensibles y la idea es que no se filtre información”, dijo uno de los presentes sobre la reunión que se llevó a cabo en la Gobernación. Sobre los pasos a seguir, expresó quey para graficar la complejidad del escenario lanzó:Kicillof luego hizo declaraciones a C5N y fue claro al plantear que llevará a cabo lo que acordó con Cristina Fernández de Kirchner en aquel encuentro que se hizo hace unas semanas atrás., afirmó y remarcó: “estoy acelerando la reunión. Es lo que hablamos con Cristina, de hacer una lista conjunta”.En cuanto a la posible candidatura de Máximo Kirchner, manifestó que. También consideró que el armado debe contener una boleta “respetuosa de cada uno de los espacios y las representaciones”.En cuanto a la cumbre para comenzar a negociar las condiciones de la alianza y los nombres, no hay certezas claras más que un vago “sería esta semana”.y que sería en La Plata. Sin embargo, hay voces que cuentan que tampoco hay acuerdo para definir una locación determinada.Por su parte,. Al parecer el panorama cambia a cada momento y lo que se plantea un día puede modificarse a las pocas horas. Otro elemento que suma incertidumbre al final de una historia llena de rencores y desconfianzas mientras intentan mantenerse en el mismo techo., expresaron a este medio voces no alineadas con el kicillofismo. A su vez, se encargaron de resaltar:Por lo pronto se esperan nuevos encuentros entre los apoderados del massismo y del justicialismo para avanzar con la propuesta de la confección de la alianza., arriesgan en uno de los campamentos.Queda todo por resolver y los tiempos se acortan. La primera parada será el 9 de julio cuando se inscriban las alianzas y la definitiva para esta etapa será diez días después. Hay muchos interrogantes y pocas respuestas.por lo que el final se mantiene incierto.