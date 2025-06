Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2025 EPOCA DE BOLSILLOS FLACOS

Turismo austero: los findes largos no alcanzan y CAME registró una caída del 27% en los gastos

Durante los dos fines de semana largos de junio, que abarcaron del lunes 16 al viernes 20, se movilizaron en todo el país más de 2,1 millones de personas hacia distintos destinos turísticos. También este año el gasto total resultó un 27,9% menor a precios reales que el del año pasado. Esto refleja un turista más austero.

