Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de junio de 2025 LEGISLATURA

¿Otra vez las re -re? Sí, otra vez, y con pliegos judiciales en el menú del Senado

La Cámara Alta volverá a acoger en debate por las reelecciones indefinidas de legisladores y concejales impulsado por el cristinismo. La oposición se abroquela detrás del NO y tres oficialistas tendrían la llave. Además, se cubrirán vacantes en la Justicia provincial.

Compartir