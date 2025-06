Massa bajó línea en busca de la unidad: qué dijo sobre Kicillof y La Cámpora en un Zoom

El Frente Renovador no pierde el tiempo y despliega sus herramientas para lograr consensuar una lista de unidad en el peronismo bonaerense. El domingo por la noche Sergio Massa reunió a toda su tropa y les bajó línea. Los conceptos que dejó sobre Axel Kicillof y su mirada sobre lo que significa La Cámpora.



En una reunión virtual, a través de la plataforma Zoom, el exministro de Economía juntó a diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y 235 concejales de la provincia de Buenos Aires. También fueron de la partida funcionarios del gabinete provincial.



"La unidad se construye con generosidad. No hay margen para mezquinos", fue uno de los principales conceptos que dejó Massa. Asimismo, expresó que "esto es peronismo o es Milei" en torno a la campaña electoral que se viene tanto para las elecciones del 7 de septiembre como para las del 26 de octubre.



Mientras se esperan novedades sobre la reunión entre los tres sectores que componen Unión por la Patria para iniciar las negociaciones por el armado de listas, el massismo apuesta sus fichas a lograr la unidad, pero tampoco descartan un escenario de ruptura. En caso que no se llegue a un acuerdo reiteran que irán solos por su cuenta.



Sobre Kicillof, Massa planteó que considera "lógico que Axel quiera liderar la campaña y la agenda de septiembre y octubre" porque es el Gobernador y que "al final del día el éxito o fracaso de septiembre y de octubre le marcaba los próximos dos años".



A su vez, sostuvo que esperaba que el mandatario provincial "definiera los candidatos a primer diputado nacional y los cabeza de las secciones más importantes para ordenar la discusión". Sin embargo, remarcó que "imaginaba quienes tenían tamaño político para encabezar una elección doblemente nacionalizada, la de septiembre en el Conurbano con dos figuras y la de octubre con al menos una figura mas relacionada directamente con él".



En cuanto a La Cámpora y sus aliados, el líder del FR consideró que "más allá de lo discursivo de unos y otros, hay que mirar que el kirchnerismo es más que La Cámpora porque no podemos pensar a Menéndez (intendente de Merlo), Otermín (intendente de Lomas de Zamora) o Dichiara (diputado provincial) como Cámpora, pero son parte del armado kirchnerista".



Además, les indicó -principalmente a los intendentes- que para evitar conflictos en los distritos piensen en "mecanismos de incorporación de todos los sectores" en las listas de concejales. En ese aspecto, les ordenó que buscarán alternativas para incorporar al kirchnerismo y al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).



Una inquietud que se presentó en el encuentro es que pasaría si no se llega a un acuerdo entre las partes y allí Massa fue tajante para reiterar que en caso "vamos solos". Entonces, nombró a Juan Andreotti como "un gran candidato" a senador por la Primera Sección y aseguró que "vamos a ir con un famoso o famosa por la Tercera y en el resto de las secciones vamos a poner a nuestros intendentes encabezando".



"Si hay dos hay tres y los radicales van a estar mas cómodos cerrando con el FR que yendo solos”, sentenció.