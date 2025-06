Kicillof bancará a CFK con una columna independiente para diferenciar a su armado

Eltuvo su cumbre en La Plata con el objetivo de organizar su presencia en la marcha en respaldo aprevista para este miércoles. Axel Kicillof encabezó la reunión en la que participaron miembros del gabinete, legisladores, intendentes, sindicalistas y dirigentes sociales. El plan que trazó para fortalecer la identidad de su armado en medio de las tensiones internas con el cristinismo y con vistas a las elecciones provinciales.El encuentro comenzó alrededor de las 15 y mientras se desarrollaba se conoció que elotorgó la prisión domiciliaria a CFK en el marco de la condena de seis años de prisión que le impuso la Justicia. También resolvió que lleve un dispositivo electrónico y se abstenga de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario.Asimismo, la Justicia le indicó a la expresidenta quey así busca desactivar la gran movilización que esperan. No obstante, desde el kirchnerismo avisaron que no levantarán su presencia de las calles para mostrar el acompañamiento su líder y el repudio a la proscripción.El anfitrión de la jornada fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad,, que puso a disposición el local deubicado en la calle 40 entre 6 y 7 de la capital bonaerense. La sede elegida contaba con una fuerte identificación del MDF y durante la reunión, en una sala contigua, se dispusieron dos televisores en los que se proyectó el acto que cerró Kicillof en el camping de UPCN el sábado 31de mayo.Entre losse encontraban la vicegobernadora, Verónica Magario; los ministros Pablo López (Economía); Walter Correa (Trabajo); Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario); Estela Díaz (Mujeres y Diversidad); Alberto Sileoni (DGCyE); Cristina Alvarez Rodríguez (Jefa de Asesores); la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.Losque participaron Julio Alak (La Plata), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Germán Lago (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Fernando Moreira (San Martín), Facundo Diz (Navarro), Carlos Rocha (General Guido), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Walker (Pila), Ariel Succurro (Salliqueló), Alejandro Acerbo (Daireaux), Julio Marini (Benito Juárez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Alfredo Fisher (Laprida).Por el lado de losresaltaron Roberto Baradel (Suteba), Pablo Maciel (Cicop), Fabiola Mosquera (UPCN), Oscar de Isasi (CTA Autónoma), Julio Castro (Sosba), Hugo Russo (AJB), entre otros. También fueron los dirigentes sociales Daniel Menéndez, Gildo Onorato (Movimiento Evita) y referentes de La Patria es el Otro.Además de Kicillof, tomaron la palabra los intendentes. Los dirigentes sindicales agarraron el micrófono y todos coincidieron en salir a cuestionar al accionar del Poder Judicial y en la proscripción a dirigentes opositores.Entre los planteos,y que no se debe perder de vista a la gestión tanto de la Provincia como de los municipios. Por ese motivo, hubo lugar para pensar en llegar de la mejor manera a la elección provincial del 7 de septiembre.“Fue una especie de plenario primeroy después, obviamente, cuestiones organizativas, ya”, manifestó Kicillof. En ese aspecto, resaltó que “el Partido Judicial sigue buscando no sólo proscribir y condenar, sino, si es posible, humillar, a través de Cristina, a todo el campo popular, y disciplinar a la dirigencia. Acá estamos reafirmando la postura, las ideas y el compromiso, para seguir militando, también, de cara a las elecciones de septiembre”., intendente de Ituzaingó, contó que “fuimos convocados por el Gobernador, fundamentalmente para acompañar el día de mañana a Cristina Fernández de Kirchner que padece una clara demostración del poder económico, de querer frustrar los sueños y los anhelos de los argentinos y de las argentinas”. Luego sostuvo que “lo que están haciendoque intenten luchar por los sueños y los anhelos de nuestra gente y el mensaje que mañana queremos dar es que bajo ningún punto de vista nos van a acorralar, nos van a asustar, nosotros tenemos claro cuál es el rumbo que tiene que tener la Argentina”., además con la voluntad de seguir profundizando los cambios que tiene que tener la República Argentina”, expresó en relación a la presencia del MDF. En cuanto a lo que les solicitó Kicillof, relató que “nos pidió que nos organicemos y que mañana marchemos en paz, mañana marchamos en defensa de la democracia, en defensa de los objetivos que se ha trazado Cristina en su gestión de gobierno y claramente en esa defensa también pretendemos defender los intereses de los y las bonaerenses”.También habló sobre el impacto en lay consideró que “ante la proscripción de Cristina,, pero la estrategia tiene que ver con liberar definitivamente a la patria y los gobiernos de Néstor y de Cristina claramente han marcado ese rumbo que es irreversible para la República Argentina”.Por su parte,dijo que “nos encontramos aquí con las últimas decisiones en el medio del plenario y la definición de mañana a hacer una gran movilización en la Ciudad de Buenos Aires en función de esta coyuntura político-judicial, donde se ha mezclado la política o”.Sobre el panorama electoral, el intendente de Almirante Brown consideró que “estamos enen la provincia de Buenos Aires y algo que creemos que es central y que tiene que ver con organizarnos, tal como lo ha dicho Cristina, como lo decía hoy Axel, que tiene que ver con el verdadero objetivo de nuestro espacio y que es ganarle a Milei”.“Se habló de tener un ámbito del espacio más organizado y, por supuesto, también el Gobernador lo ha dicho públicamente, lo dijo hoy también acá, que”, adelantó.