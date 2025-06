Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2025 CADENA RÍO

Los gremios se preparan para movilizar a Comodoro Py tras la condena a CFK

El coordinador nacional de ATE, Luciano Fernández, habló con Desconfiados para dar detalles sobre la movilización en respaldo a Cristina Kirchner luego de recibir la confirmación de la prisión domiciliaria.

