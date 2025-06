Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de junio de 2025 VIGILANCIA

Con tobillera y listado de visitas: así son las condiciones de la domiciliaria de CFK

El TOC 2 dispuso que la expresidenta lleve un dispositivo electrónico y se abstenga de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. No deberá presentarse mañana para notificarse en Comodoro Py.

Compartir