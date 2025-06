Volver | La Tecla Nacionales 17 de junio de 2025 CAUSA VIALIDAD

El Tribunal Oral Federal notificará vía Zoom a Cristina de la prisión domiciliaria

Lo hará el juez Jorge Gorini por Zoom. Con esta maniobra se busca evitar el desplazamiento de la expresidenta hasta Comodoro Py. José López se entregó en Comodoro Py

