Elecciones legislativas: cómo sigue el cronograma hacia el 7 de septiembre en PBA

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires se llevarán a cabo antes que las nacionales y el cronograma dispuesto por la Junta Electoral estipula tareas para los próximos días. En medio del cimbronazo que provocó la condena de Cristina Fernández de Kirchner se tejieron especulaciones sobre un nuevo cambio de fecha de elecciones, pero las mismas se mantienen para el 7 de septiembre.



A través de su publicación bajo la Ley N° 15.523, el Gobierno provincial oficializó el mes pasado la modificación por única vez para los comicios celebrarse en el año 2025 los plazos previstos en el artículo 61 de la Ley 5109 y sus modificatorias. En abril, Axel Kicillof había firmado el decreto de convocatoria para el primer domingo del noveno mes del año.



Para este mes hay dos momentos que se establecieron para quienes deseen compulsar en las elecciones legislativas bonaerenses. Para esta semana, el jueves 19, se prevé el último plazo para la entrega de fichas de afiliación y listados de afiliados emitidos por la Justicia Electoral Nacional (Resolución Técnica Nº 146/2023). En tanto, para el domingo 29, se estableció el vencimiento del tiempo de reconocimiento de agrupaciones y partidos políticos (Resolución Técnica Nº 146/2023 - 70 días antes de la elección).



Lo más jugoso y esperado se dará en julio cuando para el 9 finalice el plazo para la presentación de alianzas (Art. 16. Decreto Ley 9889/82 - 60 días antes de la elección). A su vez, el 19 será el límite para la presentación de candidatos (Ley 15523 – 50 días antes de la elección).



A casi un mes de que concluya el tiempo para presentar candidatos, en la provincia de Buenos Aires el peronismo no logra salir de su crisis interna a pesar de la centralidad que recuperó Cristina Fernández de Kirchner. Las forzadas muestras de unidad no logran convocar a todo el universo justicialista y varios miran con atención las consecuencias que podría tener en la confección de las listas.



Por el lado de la oposición, La Libertad Avanza se mueve con suma cautela y evita confrontar con el kirchnerismo y el resto del peronismo. A la vez, mantiene conversaciones con dirigentes del PRO y sectores del radicalismo con el objetivo de estructurar un armado que les permita ganar en el territorio bonaerense.



En los últimos días bajó la intensidad de los rumores y presiones que existían en torno a un posible cambio de fecha de las elecciones provinciales. Es que tras la condena a CFK, surgieron versiones sobre que el Gobierno bonaerense podría unificar los comicios con los nacionales, previstos para el 26 de octubre. No obstante, desde la Provincia niegan que se lleve a cabo alguna modificación.