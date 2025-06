Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de junio de 2025 CADENA RIO

Loteos ilegales en La Plata: más de 400 barrios sin aval ni servicios

En La Plata se detectaron más de 400 desarrollos inmobiliarios irregulares aprobados por ordenanzas de excepción durante la gestión de Julio Garro. Sin convalidación provincial, generaron expansión desordenada, falta de servicios, riesgos ambientales y perjuicios a compradores sin posibilidad de escriturar.

