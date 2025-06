Volver | La Tecla Nacionales 13 de junio de 2025 SE ADJUDICARON LA VICTORIA

El PRO le mete presión a LLA: “Enfrentamos al kircherismo cuando parecía invencible”

El Consejo Nacional del partido amarillo se anotó el poroto de la condena a CFK, enviándole un mensaje al espacio libertario en la puja por un acuerdo que evite la desintegración.

Compartir