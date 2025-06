La Cámpora llama a otra cumbre en el PJ con Massa y la incógnita de Kicillof

Desde el cristinismo convocaron a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Justicialista con la participación de dirigentes de diferentes espacios. Sin embargo, se mantiene la incógnita sobre la presencia de Axel Kicillof en la cumbra.



Fuentes partidarias dieron a conocer que confirmaron presencia Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Alejandro "Topo" Rodríguez y representantes de la CGT. Así, a partir de las 16, buscan darle continuidad a diferentes acciones en el marco del rechazo a la condena a Cristina Fernández de Kirchner.



Asimismo, desde el camporismo indicaron que el senador nacional, José Mayans, estará a cargo del encuentro ante la ausencia de CFK, la presidenta del PJ. También indicaron que el legislador invitó al Gobernador bonaerense, pero que hasta el momento no tuvieron confirmación.



Por su parte, el Frente Renovador aseguró que Massa llegará alrededor de las 17.30 y estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. En tanto, expresaron que el tigrense "va a insistir en la necesidad de la unidad del peronismo para enfrentar a Milei y para reconstruir el país".



Por la mañana, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones a Futurock, manifestó: “Hasta que CFK no esté en su casa va haber diferentes manifestaciones en todo el país. Y se están coordinando algunas de ellas desde el Partido Justicialista, así que hoy tendremos una reunión que es extraordinaria del Consejo con Cristina como presidenta, que obviamente no va a estar, estarán a cargo los vicepresidentes y las autoridades del partido para seguir coordinando”.



“Desde diferentes partidos políticos se han pronunciado, han venido también figuras relevantes de la política argentina al Partido Justicialista, la han visitado a Cristina la misma noche que la Corte dio la novedad de la condena y se han puesto a disposición. Esto no es una cuestión que está sucediendo en un lugar particular, sino en todo el país, hay manifestaciones en cada rincón de la Argentina respecto a esta situación tan impuesta, esta condena ilegal que pesa hoy sobre Cristina”, añadió.



La jefa comunal camporista sostuvo que “hoy tenemos que pensar cómo seguimos visibilizando esta proscripción al peronismo y el desastre que está haciendo Milei y toda esta casta mafiosa de Macri, de Magnetto y de toda la corporación judicial”.



Finalmente, adelantó: “Creo que hay madurez, conciencia de la mayoría de los compañeros y esa unidad del peronismo va a llegar, se va a evidenciar con una condena ilegal a Cristina. Durante las horas del día de hoy creo que vamos a poder ver ese gesto y esa actitud de entendimiento, de grandeza del peronismo unido”.