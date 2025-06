Volver | La Tecla Nacionales 12 de junio de 2025 "INDEPENDIENTE"

“Hizo lo que tenía que hacer”: luego del fallo contra CFK, Milei habló sobre la Justicia

Desde Israel, Milei se refirió a la decisión que tomó la Corte Suprema el pasado martes. El fallo le otorga 5 días hábiles a la expresidenta para presentarse ante las autoridades a ser notificada de su condena.

