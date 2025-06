Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de junio de 2025 CRISTINA CONDENADA

La FAM apuntó contra la Justicia y los intendentes llamaron a "defender la democracia"

La Federación Argentina de Municipios salió a bancar a la expresidenta luego de ser sentenciada a prisión y denunciaron proscripción. "Se trata de una acción política, disfrazada de legalidad y dictada por el Partido Judicial", expresaron.

Compartir