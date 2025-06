Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de junio de 2025 TRAS LA CONDENA

En Gobernación llaman a sostener la gestión y defender al peronismo

Para darle continuidad a los encuentros anteriores, intendentes y ministros del Movimiento Derecho al Futuro se reunieron con Kicillof. Estado de alerta, movilización y pedidos de “dejar la interna de lado”. El límite es ver a Cristina sometida a “una humillación”.

