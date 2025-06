Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de junio de 2025 TRAS EL FALLO

Cristina solicitó la prisión domiciliaria, no usar la tobillera y mantener su custodia

La defensa de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ya presentó el escrito donde solicita el cumplimiento de la condena en su domicilio al considerar que una cárcel no "garantiza las medidas de seguridad necesarias" y usando como antecedente el atentado en su contra

