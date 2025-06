Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2025 EN EL PJ

Cristina habló tras su sentencia: “El partido judicial agregó el cepo al voto popular”

La expresidenta habló en la puerta de la sede del Partido Justicialista tras conocerse su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

