Intendenta PRO fulminó a Larreta y Bullrich

La jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez, los responsabilizó por haber llevado al partido a un “fracaso electoral” en 2023. Y aseguró que "hicieron un papelón", por lo que se justifica su salida del espacio.

