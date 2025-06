Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de junio de 2025 ARBA VS ARCA

Girard criticó la visión del Gobierno pero señaló que el programa de simplificación es “positivo”

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó los pormenores de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para que los argentinos saquen los “dólares del colchón”. “Al relajarse los controles, fácilmente pueden proliferar maniobras de blanqueo de dineros que tienen un origen ilícito", advirtió Girard.

