Buenos Aires 2 de junio de 2025 "ES TOTAL"

Desde la Provincia advierten por la penetración de las "corporaciones" en el Estado

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense dijo que “vivimos en una democracia de baja intensidad” y cuestionó la conducta de algunos funcionarios del Poder Judicial.

