El campo minado oficialista en la Legislatura

El peronismo no puede con sus demonios internos y la disputa por el liderazgo lo arrastra a una crisis que también impacta en los ámbitos institucionales de la gestión de la provincia de Buenos Aires. Un frente de batalla abierto con numerosas acciones bélicas es la Legislatura, con proyectos presentados por sus distintas tribus que no caminan para convertirse en ley.



El año para Unión por la Patria no comenzó de la mejor manera y la primera bomba que estalló fue el tratamiento del Presupuesto 2025 con la Fiscal Impositiva y el permiso para obtener deuda enviado por Axel Kicillof. La historia ya es conocida y en la actualidad el Gobierno no cuenta con esa herramienta, que considera fundamental para garantizar el funcionamiento del Estado.



El Gobierno gestiona con prórrogas de leyes que precisan el tratamiento y aval legislativo por lo que provoca críticas de la oposición. Desde el radicalismo advirtieron, por ejemplo, que es ilegal el incremento de impuestos sin tener la aprobación del Parlamento. Incluso, según pudo conocer La Tecla, hay otras voces opositoras que amenazan con ir a la justicia para plantear el reclamo.



Cuando parecía que se destraba la discusión por el calendario electoral, con la suspensión de las PASO y el consenso para implementar el cronograma, apareció el tironeo por las reelecciones indefinidas. Ni la reunión entre ocho intendentes con Cristina Kirchner en el Instituto Patria pudo acercar al cristinismo con el kicillofismo por lo que hay dos proyectos presentados, uno por cada tribu. Uno de ellos incluye a los alcaldes.



En medio de las discusiones por la estrategia electoral, una iniciativa del kirchnerismo que buscaba eliminar deudas de los municipios con la Provincia sacudió al Ejecutivo. La respuesta de la Gobernación fue con un proyecto en el que, además de plantear una suspensión de los compromisos de la comuna, es casi un minipresupuesto: pedido de endeudamiento, prórroga de emergencias (penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética) y la inclusión de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal.



También hay otra serie de proyectos con impacto en la gestión que no son aprobados en la Legislatura y generan preocupación, como así también reproches. Cerca de Kicillof piden al bloque de Unión por la Patria que sean “oficialistas”, al tiempo que lograron reunir a legisladores que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro.



En el cristinismo dicen, con fundamentos, que en la Cámara de Diputados, presidida por el massista Alexis Guerrera, se aprobó gran parte de lo que pidió el Gobernador. “Miren en el Senado, que es ahí donde se traba todo”, señalan y sacan pecho. Asimismo, voces camporistas recuerdan que “generar consensos lleva su tiempo”.



Por el lado de la Gobernación buscan que la iniciativa para obtener financiamiento sea tratada y aprobada. “Que le expliquen a los intendentes que no quieren aprobar el proyecto que incluye fondos para los municipios”, manifestaron desde los pasillos de Calle 6 sobre los protagonistas parlamentarios=.



De esta manera, la guerra interna en el peronismo genera consecuencias en la administración provincial en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste hacia las provincias.







INDEMNIZACIONES

Un proyecto que genera rencores



Allá por el 2023 se presentaba en sociedad el proyecto ley de mejora de los montos indemnizatorios de los juicios laborales por medio de las diputadas Soledad Alonso y Maite Alvado. El camporismo también sumaba el apoyo del ministro de Trabajo, Walter Correa, pero los tiempos cambiaron, y la disputa en el peronismo hizo frenar la iniciativa.



Un año después, en mayo, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta con el apoyo de los bloques de Izquierda y Unión Renovación y Fe y el rechazo del resto de la oposición. Ya en el Senado, la ley no avanzó y crece la incógnita sobre el destino final.



En el medio se conoció el rechazo de Axel Kicillof al proyecto, postura que es acompañada por Verónica Magario. En este marco, desde La Cámpora cargan las tintas contra el Gobernador y hacen énfasis en el accionar de Correa, que llegó de la mano de Máximo Kirchner al gabinete y ahora forma parte de Movimiento Derecho al Futuro.

La medida busca modificar la tasa de interés impuesta en las sentencias por los juicios laborales para equiparar las indemnizaciones con la inflación y evitar que queden desactualizadas.









INTERNISMO PERMAMENTE

El proceso electoral hace estallar las diferencias en el peronismo



La estrategia electoral en Unión por la Patria no está resuelta y cada avance en ese sentido les costó sangre, sudor y lágrimas. La disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof por el liderazgo del peronismo permea en todas las discusiones en las que también Sergio Massa juega un rol trascendental.



La discusión por la fecha de las elecciones se llevó gran parte de la agenda durante este 2025 y recién se pudo resolver semanas atrás. Si bien había acuerdo en suspender las PASO, desde el kirchnerismo condicionaban ese acompañamiento a la decisión de que los comicios provinciales sean el mismo día que los nacionales.



La guerra de proyectos presentados desde el massismo, cristinismo y kicillofismo quedó al desnudo ante la atenta mirada de la oposición. El Frente Renovador ya tenía su iniciativa para suspender las PASO, luego el kirchnerismo -a contramano de Axel Kicillof- propuso elecciones concurrentes y el Ejecutivo mandó la suya con énfasis en los plazos electorales. La Junta Electoral intervino con una propuesta mediadora en torno a los tiempos del cronograma y si bien no fue su proyecto, el Gobernador obtuvo lo quería y Cristina Fernández tuvo que ceder.



De todos modos, la batalla de presentaciones legislativas no concluyó y ahora tiene un nuevo capítulo. La prohibición de las reelecciones indefinidas es un tema que preocupa y comenzaron a cristalizarse movimientos para dejar atrás la ley aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal.



El senador Luis Vivona, alineado con Cristina Kirchner, presentó un proyecto para permitir que legisladores provinciales y concejales sean re-reelectos. La polémica se armó al dejar afuera a los intendentes, y el kicillofismo respondió con una iniciativa de la diputada Ayelén Durán en la que sí incluyó a los jefes comunales.



La sesión prevista para el jueves pasado en la que se iba a tratar el tema se suspendió en medio de un clima tenso en el peronismo. El tiempo corre y se esperan novedades en un tema sensible para todas las fuerzas.







SIN AVANCES

Las iniciativas que impactan en la gestión del Gobierno bonaerense



Un aspecto más que sensible del impacto de las diferencias en Unión por la Patria es la gestión. En medio de un ajuste sin precedentes del Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires debe administrar un Estado con un territorio que cobija a 17 millones de habitantes.



Todavía queda en el tintero la no aprobación del Presupuesto 2025 con la Fiscal Impositiva y el permiso para obtener financiamiento a través de contraer deuda propuesto por el Ejecutivo. Si bien la respuesta pública en el oficialimo es culpar a la oposición, es un secreto a voces que las diferencias entre Axel Kicillof y La Cámpora hacen que cada proyecto se mire con lupa y se retrase su aprobación.



A principios de mayo, el diputado Juan Pablo de Jesús, enrolado sector que responde a Martín Insaurrale y aliado a Máximo Kirchner, presentó un proyecto busca condonar las deudas de los municipios que recibieron fondos extraordinarios en tiempos de pandemia, y que deben comenzar a devolver tras varias prórrogas votadas por la Legislatura.



La iniciativa provocó bronca en la Gobernación bonaerense, que rápidamente pasó factura por no contar con el Presupuesto enviado por Axel Kicillof. Como respuesta, el Gobernador sacó la birome y elaboró una iniciativa en la que pidió permiso para contraer deuda por hasta el equivalente a 1.045 millones de dólares, emitir de letras por hasta U$S 1.045 millones, una nueva prórroga por las deudas y un fondo para los intendentes. Por ahora, sin novedades ni movimientos.







SIN MOVIMIENTOS

Las propuestas que tienen a La Cámpora en el centro de atención



Hay una serie de proyectos que nacieron desde el gabinete de Axel Kicillof, pero que tienen como protagonistas a ministros que forman parte de las filas del kirchnerismo de paladar negro. Se trata de iniciativas en temas vinculados a la salud y la cultura, que todavía no fueron convertidos en ley a pesar de tener aprobación en la Cámara de Diputados.



Pese a que tiene media sanción desde julio de 2024, la idea de crear una empresa de emergencias todavía no pasó al recinto en el Senado. La iniciativa busca constituir una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, que tenga como objetivo fortalecer la coordinación entre municipios para la atención de emergencias, pero todavía no camina.

Situación similar es la de la creación de una empresa farmacéutica bonaerense, bajo la figura de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM). En la Cámara alta no hubo muchos avances y el ministro Nicolás Kreplak espera atentamente.



Otra iniciativa envuelta en la maraña internista es la de la propuesta de Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual. La intención es armar una especie de “Incaa bonaerense” tras la motosierra que aplicó Javier Milei con el instituto nacional. De todos modos, la entidad que se prevé quedará a cargo del Instituto Cultural que preside Florencia Saintout, tampoco avanza en el Senado luego de ser aprobada en Diputados. “Si lo quiere, que se lo vaya a pedir a Cristina”, bramó una voz enemistada con el kicillofismo sobre la propuesta del Gobernador.