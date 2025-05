Volver | La Tecla Nacionales 23 de mayo de 2025 RELEVAMIENTO

El PRO y una encuesta a su medida: dice que la gente rechaza las “formas” del gobierno

Días después de haber sucumbido en la elección porteña, el partido, a través de la Fundación Pensar, difundió un estudio que muestra el creciente descontento de la ciudadanía y que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo con las “formas” de la administración de Javier Milei.

