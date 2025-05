Volver | La Tecla Nacionales 23 de mayo de 2025 INTERNA LIBERTARIA

Espert dijo que es “el candidato del Presidente”

El dirigente libertario, que pasó por el PRO, reafirmó que él es el elegido para encabezar la lista de diputados nacionales de LLA, en momentos en que circulan versiones de que Agustín Romo o Diego Santilli podrían ocupar ese lugar.

