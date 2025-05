El campo bonaerense puso el grito en el cielo: “Nos robaron un 30% del PBI”

#ComunicadoCARBAP🟢



Desde CARBAP rechazamos las declaraciones de Sturzenegger.



Decir que el campo no genera empleo y que los DEX no frenan la producción es desconocer la realidad del interior productivo.



⚠️El agro perdió más de 200.000 M USD por DEX. No por falta de voluntad,… pic.twitter.com/k1hhv01GfI