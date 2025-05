Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de mayo de 2025 PASO A PASO

El kicillofismo evita hablar del peronismo nacional y se enfoca en la pelea en PBA

En el Gobierno bonaerense decidieron no emitir opinión tras los magros resultados del justicialismo en cuatro jurisdicciones del país. El dardo al PJ conducido por Máximo Kirchner y la apuesta a los plenarios seccionales del MDF.

Compartir