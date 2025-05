Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de mayo de 2025

Fuego cruzado: la "verdad de la milanesa" y una relación cada vez más tensa

El expresidente y líder del PRO salió a responder los duros cuestionamientos del mandatario Javier Milei, quien expresó su descontento por la fallida aprobación de la ficha limpia

