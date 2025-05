Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2025 ELECCIONES 2025

La exigencia de tener acceso a una lapicera clave en el proceso

Axel Kicillof exigirá que el MDF tenga acceso a la lapicera legal de la futura alianza; es decir, contar con apoderados. “Lo que nosotros pedimos y no nos están dando es tener apoderados, que en Unión por la Patria son todos de ellos. Nosotros nunca tuvimos y ahora queremos tener”, reclamó una voz cercana al Gobernador

Compartir