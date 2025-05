Volver | La Tecla Nacionales 7 de mayo de 2025 OTRA VEZ

Represión en la marcha de jubilados: hirieron al Padre Paco

Una vez más, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, que cada miércoles se concentran en las inmediaciones del Congreso en protesta por el ajuste de Milei.

