Estatales, docentes y judiciales con las manos vacías: PBA pospuso las paritarias

La ronda de negociaciones estaba prevista para este miércoles, pero el Gobierno bonaerense la pasó para el próximo lunes. Las medidas de Javier Milei atentan contra el bolsillo de los trabjadores y los gremios presionan.

