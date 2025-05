Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de mayo de 2025 CAUSA FOTOMULTAS

Una investigación por fraude por contrataciones irregulares envuelve a una universidad nacional

Una investigación de un juez federal derivó en una serie de allanamientos a la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Se investiga un presunto fraude por contrataciones irregulares desde la alta casa de estudios con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina y diversos municipios.

