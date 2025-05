Volver | La Tecla Municipios 4 de mayo de 2025 INTERIOR

Otro distrito del sur bonaerense tomó medidas para calmar la emergencia económica

Al igual que en Saavedra, un jefe comunal del peronismo se expresó por redes sociales para comunicarle a la comunidad las medidas de congelamiento de sueldos de la planta política

