Nuevo paro de colectivos en todo el país: la UTA lo anunció para el 6 de mayo

La Unión Tranviarios Automotor anunció una nueva medida por fracaso en la negociación paritaria. En esta oportunidad el paro afectará a los servicios en todo el país.

