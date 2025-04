Volver | La Tecla Nacionales 29 de abril de 2025 REPUDIABLE

Quién es el cardenal vedado por el papa Francisco que fue visto en Roma

Juan Luis Cipriani, del Opus Dei, fue acusado de abuso sexual. Pese a las restricciones impuestas, visitó la tumba del Sumo Pontífice en la basílica Santa María La Mayor de Roma y participó en un homenaje.

