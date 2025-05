Volver | La Tecla Nacionales 29 de abril de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Elecciones en Río Negro: el poder de fuego de los oficialismos

Nueve municipios renovaron de forma parcial sus Concejos. En 5 ganó JSRN, en 2 la UCR,1 fue para el PJ y 1 Cambia Maquinchao. Los intendentes salieron fortalecidos

