Bromas y abrazos entre Mauricio Macri y Santiago Caputo en la cena de la Fundación Libertad

En medio del tironeo por el sí o no a un acuerdo electoral en la Provincia, el expresidente y el asesor de Milei sorprendieron se mostraron libres de tensiones en el evento liberal.

