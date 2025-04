Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de abril de 2025 NEGOCIACIONES

Provincia atendió el llamado y convocó a los estatales a paritarias

Luego de varios reclamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales para mantener una reunión paritaria que tendrá lugar el próximo martes a las 12 horas en el Ministerio de Trabajo

