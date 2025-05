Volver | La Tecla Nacionales 17 de abril de 2025 CASO OMISO A $LIBRA

Entre chicanas, Guillermo Francos hizo una férrea defensa de la gestión libertaria

El jefe de Gabinete brindó su tercer informe de gestión en medio de tensiones políticas y económicas. "Se cuanto cuestan los huevos", respondió con ironía a los cuestionamientos de un diputado.

