Semana Santa: cuánto cuesta el pescado y los mariscos en los supermercados

En esta época del año, la Iglesia Católica invita a los creyentes a no comer carnes rojas. Si bien la Biblia no lo prohíbe, muchas familias optan por preparar sus platos con carnes blancas para honrar a Jesús.

