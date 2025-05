Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2025 CONFERENCIA DE PRENSA

Carlos Bianco: "Hay un gran consenso en la Provincia para la suspensión de las PASO"

El ministro de Gobierno bonaerense se refirió al armado de la arquitectura electoral en la Provincia y aprovechó para repudiar el acuerdo con el FMI pactado por la gestión libertaria. Estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso y por la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios.

